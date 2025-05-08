Хакери "АТЕШ" атакували важливий ресурс окупантів у Криму: деталі операції

"До 9 травня - дня, який колись був символом закінчення війни, - ми поклали сайт Kassa24.ru. Це головний квитковий ресурс у Криму, через який поширюється пропагандистський "культурний" порядок денний окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили партизани, у руках путінського режиму навіть "День перемоги" став інструментом зомбування. З пам'яті про справжній подвиг зробили засіб мілітаризації населення і виправдання нової злочинної війни.

"Путін, як і Гітлер, сіє смерть під прикриттям "вищих цілей". Ми боремося не тільки з армією, а й з її ідеологічною машиною. І якщо вони думають, що можуть на окупованих українських територіях влаштовувати паради та вистави, - нехай готуються, що вся їхня цифрова вітрина буде зруйнована", - наголосили в "АТЕШ".

Фото: хакери атакували сайт Kassa24.ru (t.me/atesh_ua)