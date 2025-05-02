Українська розвідка "поклала" сервери російських провайдерів, - джерела
Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони атакували сервери російських провайдерів внаслідок чого тисячі росіян залишились без інтернету.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна.
З 30-го квітня по 2-ге травня російські ЗМІ та місцеві пабліки повідомляли про численні скарги користувачів, які не могли скористатись послугами інтернет-провайдерів.
Також внаслідок DDOS-атаки було перевантажено й виведено з ладу сервери філіалів чотирьох філіалів компанії у Сибіру, а саме в:
- Новосибірську;
- Новокузнецьку;
- Кємєрово;
- Красноярську.
"Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки, фіксують збої в роботі "особистого кабінету" та мобільного додатку "Мои Сибсети", а також закликають користувачів припинити скаржитися, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія", - розповыли джерела.
"Сибсети"
Телеком-оператор "Сибирские Сети" був заснований у 2004-му й надає послуги до широкосмугового інтернету, ІР-телефонії та цифрового телебачення.
Оператор працює у 39 містах Сибіру.
Хакерські атаки проти Росії
Після початку повномасштабної війни почастішали хакерські атаки на російські державні та приватні структури. Ударів зазнають різні сектори - від інтернет-провайдерів і банків до органів влади й оборонних підприємств. Часто ці атаки спрямовані на порушення роботи систем, витік даних або психологічний вплив на населення.
Значну частину таких операцій пов’язують із діяльністю хакерських підрозділів ГУР МО. У лютому хакери української розвідки атакували інфраструктуру головного підрядника російського "Газпрому", компанію "Газстройпром".
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