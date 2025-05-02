Українська розвідка "поклала" сервери російських провайдерів, - джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони атакували сервери російських провайдерів внаслідок чого тисячі росіян залишились без інтернету.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна .

З 30-го квітня по 2-ге травня російські ЗМІ та місцеві пабліки повідомляли про численні скарги користувачів, які не могли скористатись послугами інтернет-провайдерів.

Також внаслідок DDOS-атаки було перевантажено й виведено з ладу сервери філіалів чотирьох філіалів компанії у Сибіру, а саме в:

Новосибірську;

Новокузнецьку;

Кємєрово;

Красноярську.

"Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки, фіксують збої в роботі "особистого кабінету" та мобільного додатку "Мои Сибсети", а також закликають користувачів припинити скаржитися, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія", - розповыли джерела.

"Сибсети"

Телеком-оператор "Сибирские Сети" був заснований у 2004-му й надає послуги до широкосмугового інтернету, ІР-телефонії та цифрового телебачення.

Оператор працює у 39 містах Сибіру.