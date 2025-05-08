Хакеры "АТЕШ" атаковали важный ресурс оккупантов в Крыму: детали операции

"К 9 мая - дню, который когда-то был символом окончания войны, - мы положили сайт Kassa24.ru. Это главный билетный ресурс в Крыму, через который распространяется пропагандистская "культурная" повестка дня оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отметили партизаны, в руках путинского режима даже "День победы" стал инструментом зомбирования. Из памяти о настоящем подвиге сделали средство милитаризации населения и оправдания новой преступной войны.

"Путин, как и Гитлер, сеет смерть под прикрытием "высших целей". Мы боремся не только с армией, но и с ее идеологической машиной. И если они думают, что могут на оккупированных украинских территориях устраивать парады и представления, - пусть готовятся, что вся их цифровая витрина будет разрушена", - отметили в "АТЕШ".

Фото: хакеры атаковали сайт Kassa24.ru (t.me/atesh_ua)