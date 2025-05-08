Хакеры "АТЕШ" атаковали важный ресурс оккупантов в Крыму: детали операции

Хакеры "Кибер АТЕШ" атаковали главный ресурс для продажи билетов во временно оккупированном Крыму - Kassa24.ru. Через него распространяется пропагандистская "культурная" повестка дня российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
"К 9 мая - дню, который когда-то был символом окончания войны, - мы положили сайт Kassa24.ru. Это главный билетный ресурс в Крыму, через который распространяется пропагандистская "культурная" повестка дня оккупантов", - говорится в сообщении.
Как отметили партизаны, в руках путинского режима даже "День победы" стал инструментом зомбирования. Из памяти о настоящем подвиге сделали средство милитаризации населения и оправдания новой преступной войны.
"Путин, как и Гитлер, сеет смерть под прикрытием "высших целей". Мы боремся не только с армией, но и с ее идеологической машиной. И если они думают, что могут на оккупированных украинских территориях устраивать парады и представления, - пусть готовятся, что вся их цифровая витрина будет разрушена", - отметили в "АТЕШ".
Фото: хакеры атаковали сайт Kassa24.ru (t.me/atesh_ua)
Напомним, недавно киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали серверы российских провайдеров в результате чего тысячи россиян остались без интернета.
Также киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру главного подрядчика российского "Газпрома", компанию "Газстройпром". Компания участвует в обеспечении российской агрессии против Украины.
В январе специалисты ГУР атаковали российский нефтяной сектор. Главной целью были сервисы компании "Лукойл".
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