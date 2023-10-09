Хакери атакують сайти уряду Ізраїлю, серед них є угруповання з РФ, - Bloomberg
Хакерські групи, зокрема пов'язані з Росією, атакують сайти ізраїльського уряду і ЗМІ, об'єднавшись із терористичним угрупованням ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Атаки Killnet
Група російських хакерів Killnet оголосила в неділю, що атакуватиме всі ізраїльські урядові системи за допомогою розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні", більш відомих як DDoS.
Однією з причин стала підтримка Ізраїлем України. Пізніше Killnet повідомила, що відключила сайти ізраїльського уряду і сайт агентства безпеки Шин Бет.
За даними сайту моніторингу check-host.net, у неділю обидва веб-сайти були тимчасово недоступні.
Атаки Anonymous Sudan
Хакерська група Anonymous Sudan також підтримала ХАМАС і атакувала сайт видання The Jerusalem Post, відключивши його на короткий час у понеділок вранці.
Видання написало в заяві, що воно стало об'єктом численних кібератак.
Інші хакерські атаки на Ізраїль
Фірма з кібербезпеки Group IB заявила, що хакерська група, яка називає себе AnonGhost, зламала застосунок для мобільних телефонів, що використовується для подання ізраїльтянам попереджень про ракетний напад у періоди конфлікту.
Хакери скористалися вразливістю в застосунку, щоб вставити підроблені сповіщення з такими фразами, як "смерть Ізраїлю" і "ядерна бомба наближається", поряд зі свастикою.
"Безліч інших самопроголошених банд хакерів заявили, що вони здійснюють зломи ізраїльської інфраструктури, атакуючи вебсайти, пов'язані з електростанціями і системами оповіщення про ракетний напад", - пише Bloomberg.
Напад ХАМАС на Ізраїль
7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.
Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.
Сьогодні Нетаньяху сказав, що удари по ХАМАСу в секторі Гази тільки починаються. Наприкінці війни вороги Ізраїлю зрозуміють, що напад на країну був помилкою.
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