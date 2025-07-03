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Хакери атакують РБК-Україна з проросійськими гаслами: де читати новини, якщо сайт "ліг"

Фото: хакери намагаються "покласти" сайт РБК-Україна (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Сайт РБК-Україна продовжують атакувати хакери. На даний момент є ознаки російського сліду.

РБК-Україна розповідає про спробу хакерів "покласти" сайт.

Хакерська атака на РБК-Україна триває вже кілька днів поспіль. Відомо, що за нею стоїть маловідоме угруповання iEM Group. І станом на зараз можна говорити про проросійський слід. Принаймні, на це вказують логи "russiawin" у масових DDoS-запитах.


Фото: гасла "russiawin" - ознаки проросійського сліду

РБК-Україна відбиває DDoS-атаки і зберігає доступ до своїх серверів. Хакери шукають обхідні шляхи і підбирають всілякі варіанти.

Деякі читачі вже повідомили, що при переході на РБК-Україна з'являється процедура перевірки на те, що вони не боти.

Де читати новини, якщо сайт "ліг"

Якщо сайт РБК-Україна не працює, актуальні новини можна знайти в наших соціальних мережах за такими посиланнями:

Що ще відомо про атаку на РБК-Україна

Активні атаки почалися з 24 червня. Сайт намагаються "покласти" шляхом DDoS-атак, тобто створити умови, за яких читачі РБК-Україна не зможуть отримати доступ до сайту. Або цей доступ буде обмежено.

Що стосується хакерів, то про кіберугруповання iEM Group мало даних у відкритих джерелах. Навесні вона нібито брала відповідальність за іншу серію кібератак.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що українські державні ресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак.

А в травні Нідерланди викрили хакерське угруповання з РФ, яке крало дані про зброю для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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