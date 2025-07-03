Хакери намагаються "покласти" сайт РБК-Україна: що відомо

Хакери активно намагаються атакувати сайт РБК-Україна і порушити його роботу. Така ситуація спостерігається вже понад тиждень.

Активні атаки на РБК-Україна почалися з 24 червня і тривають досі. Сайт намагаються "покласти" шляхом DDoS-атак.

DDoS-атаки - це хакерські атаки з метою довести систему до відмови. Тобто створення таких умов, за яких користувачі, а в даному випадку читачі РБК-Україна, не зможуть отримати доступ до сайту або цей доступ буде ускладнений.

Станом на 18:45 графік DDoS-запитів виглядає наступним чином:

РБК-Україна вдається успішно відбивати DDoS-атаки і зберігати доступ до своїх серверів. Але хакери підбирають всі можливі варіанти, як "покласти" сайт, шукають обхідні шляхи, але ми знову знаходимо нові рішення для блокувань.

Що стосується проблем для читачів, то вони можуть піддаватися процедурам перевірки на реального користувача, що вони не боти (як зображено на малюнку нижче).

Наразі відомо, що за атаками стоїть кіберугруповання iEM Group. Назву вдалося з'ясувати зі шляху, звідки вони атакують. Інформації про угруповання iEM Group у відкритих джерелах майже немає. Навесні воно нібито брало відповідальність за DDoS-атаки на російські системи і сервери.