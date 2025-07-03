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Хакери намагаються "покласти" сайт РБК-Україна: що відомо

Київ, Четвер 03 липня 2025 19:08
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Хакери намагаються "покласти" сайт РБК-Україна: що відомо Ілюстративне фото: хакери атакують сайт РБК-Україна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Хакери активно намагаються атакувати сайт РБК-Україна і порушити його роботу. Така ситуація спостерігається вже понад тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Активні атаки на РБК-Україна почалися з 24 червня і тривають досі. Сайт намагаються "покласти" шляхом DDoS-атак.

DDoS-атаки - це хакерські атаки з метою довести систему до відмови. Тобто створення таких умов, за яких користувачі, а в даному випадку читачі РБК-Україна, не зможуть отримати доступ до сайту або цей доступ буде ускладнений.

Станом на 18:45 графік DDoS-запитів виглядає наступним чином:

Хакери намагаються &quot;покласти&quot; сайт РБК-Україна: що відомо

РБК-Україна вдається успішно відбивати DDoS-атаки і зберігати доступ до своїх серверів. Але хакери підбирають всі можливі варіанти, як "покласти" сайт, шукають обхідні шляхи, але ми знову знаходимо нові рішення для блокувань.

Що стосується проблем для читачів, то вони можуть піддаватися процедурам перевірки на реального користувача, що вони не боти (як зображено на малюнку нижче).

Хакери намагаються &quot;покласти&quot; сайт РБК-Україна: що відомо

Наразі відомо, що за атаками стоїть кіберугруповання iEM Group. Назву вдалося з'ясувати зі шляху, звідки вони атакують. Інформації про угруповання iEM Group у відкритих джерелах майже немає. Навесні воно нібито брало відповідальність за DDoS-атаки на російські системи і сервери.

До речі, у грудні минулого року хакери здійснили наймасовішу атаку на державні реєстри України.

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