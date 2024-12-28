Хакери атакували сайти МЗС та аеропортів Італії. Є зв'язок із Росією

Як зазначили в італійському агентстві кібербезпеки, хакери атакували сайти МЗС Італії та двох аеропортів Мілана, тимчасово вивівши їх з ладу.

Відповідальність взяли хакери з Noname057(16) - проросійської групи, яка супроводила атаку заявою про те, що "русофоби Італії отримують заслужену кібервідповідь".

Представник італійського агентства називає цілком ймовірним, що DDoS-атака пов'язана з цією проросійською групою. Під час таких операцій хакери намагаються навантажити мережу великими обсягами трафіку даних, щоб паралізувати її.

Атаку відбили менш ніж за дві години, а всі наслідки зведені до мінімуму. Вона не спричинила жодних збоїв у роботі рейсів у міланських аеропортах Лінате і Мальпенса. Попри проблеми з роботою сайтів мобільні додатки аеропортів продовжували працювати.

Хто такі Noname057

Угруповання заявило про себе в березні 2022 року, коли взяло відповідальність за кібератаки на українські, американські, європейські сайти держустанов, ЗМІ та приватних компаній. Розцінюється як неорганізована проросійська група, яка прагне привернути увагу в західних країнах.

Навесні 2022 року NoName057(16) провела низку кібератак на сайти ЗМІ та медіапортали України. Зокрема на "Детектор Медіа", "Одеса Онлайн" та інформаційні агентства. За цей час встигла відзначитися кібератаками на країни Балтії, північної та західної Європи.