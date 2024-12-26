Бронювання від мобілізації в "Дії" знову працює, - Федоров

В "Дії" відновили послугу бронювання. Система автоматично підтягує працівників, які підлягають бронюванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та " Дію ".

"Бронювання в "Дії" знову працює. Користуйтеся!", - заявив Федоров.

Водночас в "Дії" повідомили, що наразі ще недоступне бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.

Як забронювати працівників у декілька кліків

Зайдіть у кабінет громадянина на порталі "Дія".

Виберіть опцію "Подати заяву".

Вкажіть дані кандидатів для бронювання.

Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте, відповідає нормам.

Перевірте заяву та підпишіть її.

Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.

"Фідбек надходить окремо за кожним працівником в особистий кабінет керівника. Якщо відповідь позитивна - то надійде працівникам у застосунок "Резерв+", - додали в "Дії".