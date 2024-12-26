Бронювання від мобілізації в "Дії" знову працює, - Федоров
В "Дії" відновили послугу бронювання. Система автоматично підтягує працівників, які підлягають бронюванню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та "Дію".
"Бронювання в "Дії" знову працює. Користуйтеся!", - заявив Федоров.
Водночас в "Дії" повідомили, що наразі ще недоступне бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.
Як забронювати працівників у декілька кліків
- Зайдіть у кабінет громадянина на порталі "Дія".
- Виберіть опцію "Подати заяву".
- Вкажіть дані кандидатів для бронювання.
- Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте, відповідає нормам.
- Перевірте заяву та підпишіть її.
- Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.
"Фідбек надходить окремо за кожним працівником в особистий кабінет керівника. Якщо відповідь позитивна - то надійде працівникам у застосунок "Резерв+", - додали в "Дії".
Зауважимо, що днями Кабінет міністрів вирішив автоматично продовжити на місяць діючі бронювання від мобілізації.
Таке рішення ухвалили через кібератаку на державні реєстри. Зауважимо, що 19 грудня стало відомо про наймасштабнішу кібератаку на держреєстри України.
Як зазначила віцепрем'єрка, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, атаку провели росіяни. Вони спробували порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
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