Хакеры атаковали сайты МИД и аэропортов Италии. Есть связь с Россией

Как отметили в итальянском агентстве кибербезопасности, хакеры атаковали сайты МИД Италии и двух аэропортов Милана, временно выведя их из строя.

Ответственность взяли хакеры из Noname057(16) - пророссийской группы, которая сопроводила атаку заявлением о том, что "русофобы Италии получают заслуженный киберответ".

Представитель итальянского агентства называет вполне вероятно, что DDoS-атака связана с этой пророссийской группой. Во время таких операций хакеры пытаются нагрузить сеть большими объемами трафика данных, чтобы парализовать ее.

Атаку отразили менее чем за два часа, а все последствия сведены к минимуму. Она не вызвала никаких сбоев в работе рейсов в миланских аэропортах Линате и Мальпенса. Несмотря на проблемы с работой сайтов мобильные приложения аэропортов продолжали работать.

Кто такие Noname057

Группировка заявила о себе в марте 2022 года, когда взяла ответственность за кибератаки на украинские, американские, европейские сайты госучреждений, СМИ и частных компаний. Расценивается как неорганизованная пророссийская группа, которая стремится привлечь внимание в западных странах.

В весны 2022 года NoName057(16) провела ряд кибератак на сайты СМИ и медиапорталы Украины. В том числе на "Детектор Медиа", "Одесса Онлайн" и информационные агентства. За это время успела отличиться кибератаками на страны Балтии, северной и западной Европы.