Хакери атакували сайт штабу з питань поводження з військовополоненими

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу", - йдеться у повідомленні.

При цьому у штабі зазначили, що з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

Російські хакери попередили про кібератаки

Проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд. При цьому хакери стверджують, що готуються атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Як стверджували джерела РБК-Україна, повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог грає із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.