Хакеры атаковали сайт штаба по вопросам обращения с военнопленными

"Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падения самолета ИЛ-76 несет для него угрозу", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что в целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.

Российские хакеры предупредили о кибератаках

Пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на украинское правительство. При этом хакеры утверждают, что готовятся атаковать украинское правительство с помощью других групп хакеров.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.

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