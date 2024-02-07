Хакери атакували сайт Міносвіти, він не працює
Хакери атакували сайт Міністерства освіти та науки України. Інтернет-ресурс поки не працює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти та науки України Оксена Лісового у Twitter (X).
Він зазначив, що за кібератакою стоять російські хакери. Через це сайт Міносвіти поки не працює, але проблему намагаються вирішити.
"Наші фахівці вже працюють над відновленням роботи", - йдеться у повідомленні міністра.
скриншот mon.gov.ua
Нагадаємо, нещодавно хакери атакували "Нафтогаз України". Тоді компанія повідомляла, що через кібератаку не працює сайт та кол-центр.
Також раніше російські хакери атакували інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Хакерська атака на "Київстар"
Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями.
Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт та застосунок. Крім того, у низці регіонів "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.
Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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