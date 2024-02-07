ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хакеры атаковали сайт Минобразования, он не работает

Украина, Среда 07 февраля 2024 12:20
UA EN RU
Хакеры атаковали сайт Минобразования, он не работает Фото: сайт Минобразования не работает из-за кибератаки (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Хакеры атаковали сайт Министерства образования и науки Украины. Интернет-ресурс пока не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового в Twitter (X).

Он отметил, что за кибератакой стоят российские хакеры. Поэтому сайт Минобразования пока не работает, но проблему пытаются решить.

"Наши специалисты уже работают над возобновлением работы", - говорится в сообщении министра.

Хакеры атаковали сайт Минобразования, он не работает

скриншот mon.gov.ua

Напомним, недавно хакеры атаковали "Нафтогаз Украины". Тогда компания сообщала, что из-за кибератаки не работает сайт и колл-центр.

Также ранее российские хакеры атаковали информационные ресурсы Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе компании "Киевстар". Сеть атаковали хакеры, по предварительным данным, российские. Правоохранители возбудили уголовное дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт и приложение. Кроме того, в ряде регионов "легла" система оповещения о воздушной тревоге, не работали терминалы.

Более подробно о масштабном сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования Кибератака
NEWS
Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить