Хакери ГУР атакували держустанови та великі компанії Росії, - джерело

Хакери Головного управління розвідки (ГУР) України Міністерства оборони атакували електронні сервіси низки міністерств Росії. Також дісталось й банківським установам.
Про це РБК-Україна розповіло джерело в спецслужбах.
Як стверджують у "Роскомнадзоре", збій нібито пов'язаний з аварією на магістральній мережі зв'язку. Втім джерело відзначає, що причина полягає у DDoS-атаці, яку наразі проводять хакери ГУР.
Зокрема станом на 11 ранку:
Про відсутність доступу до мережі також стверджує "Об’єднана авіабудівельна компанія", чию роботу також було паралізовано. Зокрема дісталось російському хмарному сховищу "Гособлако".
Ба більше, в низці регіонів протягом останніх днів також не працюють державні реєстри РАГС, через що росіяни жаліються на скасовані весілля.
Лише нещодавно хакери перехопили листування між головою парламенту Росії та диктатором Володимиром Путіним. Останньому пропонували після "виборів" посилити контроль у країні і конфронтацію з країнами Заходу.
В кінці лютого було також атаковано найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru внаслідок чого частина користувачів втратила доступ до облікових записів.
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