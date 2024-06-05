RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хакеры ГУР атаковали госучреждения и крупные компании России, - источник

Фото: хакер ГУР атаковали госучреждения и крупные компании России (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) Украины Министерства обороны атаковали электронные сервисы ряда министерств России. Также досталось и банковским учреждениям.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в спецслужбах.

Как утверждают в "Роскомнадзоре", сбой якобы связан с аварией на магистральной сети связи. Впрочем, источник отмечает, что причина заключается в DDoS-атаке, которую сейчас проводят хакеры ГУР. 

В частности, по состоянию на 11 утра: 

  • отсутствовал доступ к электронным сервисам сайта госуслуг, а также услуг Министерства обороны, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства промышленности и энергетики, Министерства информационных технологий и связи и Министерства чрезвычайных ситуаций; 
  • заблокирован сайт и сервисы Федеральной налоговой службы России; 
  • недоступны услуги некоторых банковских учреждений, среди которых "Сбербанк" и "Альфабанк"; 
  • зафиксированы перебои в работе "ВКонтакте". 

Об отсутствии доступа к сети также утверждает "Объединенная авиастроительная компания", чья работа также была парализована. В частности досталось российскому облачному хранилищу"Гособлако".  

Более того, в ряде регионов в течение последних дней также не работают государственные реестры ЗАГС, из-за чего россияне жалуются на отмененные свадьбы. 

Другие операции хакеров ГУР 

Только недавно хакеры перехватили переписку между председателем парламента России и диктатором Владимиром Путиным. Последнему предлагали после "выборов" усилить контроль в стране и конфронтацию со странами Запада.

В конце февраля был также атакован крупнейший интернет-портал России Mail.ru в результате чего часть пользователей потеряла доступ к учетным записям. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУР