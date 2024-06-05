Хакеры ГУР атаковали госучреждения и крупные компании России, - источник

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) Украины Министерства обороны атаковали электронные сервисы ряда министерств России. Также досталось и банковским учреждениям.
Об этом РБК-Украина рассказал источник в спецслужбах.
Как утверждают в "Роскомнадзоре", сбой якобы связан с аварией на магистральной сети связи. Впрочем, источник отмечает, что причина заключается в DDoS-атаке, которую сейчас проводят хакеры ГУР.
В частности, по состоянию на 11 утра:
Об отсутствии доступа к сети также утверждает "Объединенная авиастроительная компания", чья работа также была парализована. В частности досталось российскому облачному хранилищу"Гособлако".
Более того, в ряде регионов в течение последних дней также не работают государственные реестры ЗАГС, из-за чего россияне жалуются на отмененные свадьбы.
Только недавно хакеры перехватили переписку между председателем парламента России и диктатором Владимиром Путиным. Последнему предлагали после "выборов" усилить контроль в стране и конфронтацию со странами Запада.
В конце февраля был также атакован крупнейший интернет-портал России Mail.ru в результате чего часть пользователей потеряла доступ к учетным записям.
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