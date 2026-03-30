На хабарі затримали полковника Нацгвардії: яку схему вигадав офіцер

Начальник одного з підрозділів забезпечення Нацгвардії запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування шість тисяч доларів хабара. За ці гроші той мав оформити йому II групу інвалідності.

Мета - звільнення з військової служби. При цьому реальних захворювань, які б давали підстави для такої групи, у посадовця не було.

Як його спіймали

У ДБР кажуть, що правоохоронці діяли на випередження. Офіцера затримали в момент передачі першої частини суми - трьох тисяч доларів.

Разом із грошима у нього виявили медичні документи з ознаками підроблення.

Що йому загрожує

Посадовцю оголосили підозру за статтею 369 частина 3 Кримінального кодексу - надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, питання про запобіжний захід ще вирішується.