Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На хабарі затримали полковника Нацгвардії: яку схему вигадав офіцер

12:21 30.03.2026 Пн
2 хв
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі
aimg Олена Чупровська
Фото: деталі затримання офіцера (Getty Images)

Офіцер Національної гвардії України намагався підкупити медиків, щоб отримати фіктивну інвалідність і звільнитися від служби.

Начальник одного з підрозділів забезпечення Нацгвардії запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування шість тисяч доларів хабара. За ці гроші той мав оформити йому II групу інвалідності.

Мета - звільнення з військової служби. При цьому реальних захворювань, які б давали підстави для такої групи, у посадовця не було.

Як його спіймали

Фото: ДБР затримало офіцера Нацгвардії (dbr.gov.ua)

У ДБР кажуть, що правоохоронці діяли на випередження. Офіцера затримали в момент передачі першої частини суми - трьох тисяч доларів.

Разом із грошима у нього виявили медичні документи з ознаками підроблення.

Що йому загрожує

Посадовцю оголосили підозру за статтею 369 частина 3 Кримінального кодексу - надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, питання про запобіжний захід ще вирішується.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо колишнього військома, який мобілізував у бізнесу 8 вантажівок. Під час процесу були допущені значні порушення.

Та це не перший випадок викриття зловживань серед військомів. Нещодавно у військкома на Львівщині знайшли статків на 8 млн гривень, які він "забув" задекларувати.

