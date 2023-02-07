Хабарі за швидкість перетину кордону. У Луцьку затримали трьох посадовців Укртрансбезпеки

За даними Служби безпеки, група посадовців налагодила злочинний механізм отримання грошей від вантажних автоперевізників. Вони отримували від перевізників гроші за пропуск поза чергою на міжнародному пункті пропуску "Ягодин".

"Чиновники обіцяли вносити автомобілі в інформаційну систему "єЧерга". Свої "послуги" вони оцінювали в 100 доларів США за один автомобіль", - зазначили в СБУ.

Наразі відомо про декілька фактів отримання чиновниками грошей від перевізників. Також слідчі встановили, що посадовці вимагали гроші у волонтерів та благодійних фондів.

Двох інспекторів, яких було затримано при спробі отримання хабара, відсторонено від виконання обов'язків та буде звільнено, як повідомила на Facebook-сторінці "Укртрансбезпека". Затримані інспектори мали строковий контракт, по закінченні якого повинні були пройти переатестацію. Щодо третього затриманого: його було звільнено з "Укртрансбезпеки" у грудні 2022 року за прояви неетичної поведінки щодо перевізників.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини посадовцям загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.