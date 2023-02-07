Взятки за скорость пересечения границы. В Луцке задержаны трое чиновников Укртрансбезопасности

По данным Службы безопасности, группа должностных лиц наладила преступный механизм получения денег от грузовых автоперевозчиков. Они получали от перевозчиков деньги за пропуск вне очереди на международном пункте пропуска "Ягодин".

"Чиновники обещали вносить автомобили в информационную систему "єЧерга". Свои "услуги" они оценивали в 100 долларов США за один автомобиль", - отметили в СБУ.

Пока известно о нескольких фактах получения чиновниками денег от перевозчиков. Следователи также установили, что должностные лица требовали деньги у волонтеров и благотворительных фондов.

Двое инспекторов, которые были задержаны при попытке получения взятки, отстранены от исполнения обязанностей и будут освобождены, как сообщила на Facebook-странице "Укртрансбезопасность". Задержанные инспекторы имели срочный контракт, по истечении которого должны были пройти переаттестацию. Что касается третьего задержанного: он был уволен из "Укртрансбезопасности" в декабре 2022 года за проявления неэтичного поведения в отношении перевозчиков.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины должностным лицам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.