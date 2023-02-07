ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ знешкодила низку банд, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумської області

Новость на русском →
Вівторок 07 лютого 2023 18:33
СБУ знешкодила низку банд, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумської області Фото: СБУ знешкодила низку банд, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумської області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ знешкодила злочинні угруповання, які тероризували цивільних в Одесі, Харкові й Сумській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисники здійснювали розбійні напади на приватні оселі громадян та обкладали "даниною" місцевих підприємців. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, вчиняли насильство та погрожували вбивством, у тому числі родичам потерпілих", - пише пресслужба.

Одеса

Угрупування діяло від імені "злодія в законі" на прізвисько "Авто Копала".

Керівництво бандою здійснювалось через "смотрящего" за міським слідчим ізолятором. Перебуваючи у СІЗО злочинець координував дії своїх поплічників.

"Співробітники СБУ затримали активних учасників банди на спробі "вибити" гроші з місцевого підприємця. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додає СБУ.

Харків

Злочинне угрупування вимагало гроші з громадян під надуманими приводами. Створюючи штучні конфліктні ситуації, злочинці "пропонували" їх вирішити.

"До складу організованої злочинної групи входили ніде не працюючі громадяни, кожен з яких раніше вже був неодноразово засуджений за вчинення кримінальних злочинів", - зазначає пресслужба.

Усіх чотирьох учасників банки було затримано під час їх спроби "вибити" борг.

Сумська область

СБУ блокувала діяльність банди, яка вимагала гроші з людей для наповнення "злодійської каси". Серед потерпілих - внутрішньо переміщені особи.

Під час спецоперації було затримано усіх учасників банди та їх організатора, який намагався втекти за кордон.

Фото: СБУ знешкодила низку банд, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумської області (ssu.gov.ua)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Одеса Сумська область харков
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії