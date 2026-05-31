Хабар у мільйон доларів за дрони ДПСУ: суд назвав "ціну свободи" учасникам схеми

Посадовцю Адміністрації ДПСУ суд призначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн. Підприємцю - також тримання під вартою або заставу в розмірі 44 262 000 грн.

Суть справи

За даними слідства, посадовець Адміністрації ДПСУ заздалегідь домовився з пособником про умови публічної закупівлі безпілотників - так, щоб тендер виграла підконтрольна їм компанія.

Однак до торгів долучилася ще одна фірма, керівник якої запропонував поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн.

Підприємець-співучасник просив його не знижувати ціни, посилаючись на вже наявні домовленості, але новий учасник навпаки оновив пропозицію - до 760 млн грн - і саме він став переможцем тендера.

Після провалу первинної схеми спільники вирішили заробити на самому переможці. Підприємець почав переконувати керівника компанії-переможця заплатити за "безпроблемне" укладення та виконання договору.

Аби надати вимозі ваги, він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, який запевнив, що всі вимоги нібито узгоджені з керівництвом відомства.

Розмір хабара становив 1 млн доларів США - це 5-10% від загальної суми майбутнього договору. Гроші планували поділити між собою та посадовцями ДПСУ.