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Хабар меру Дніпра: суд продовжив арешт екснардепа Микитася на два місяці

Фото: екснардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив тримання під вартою колишнього нардепа Максима Микитася, який обвинувачується у пропозиції рекордного хабара меру Дніпра за можливість будувати метро в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

Як повідомляється, у вівторок, 7 лютого, у ході підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 85 млн гривень застави народному депутату України VIII скликання, який обвинувачується у пропозиції надання 22 млн євро міському голові міста Дніпра за сприяння у будівництві метрополітену.

Зазначено, що дію запобіжного заходу продовжено ще на 2 місяці - до 7 квітня 2023 року.

Також суд відмовив стороні захисту в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.

Наступне засідання призначено на 23 лютого 2023 року.

Нагадаємо, НАБУ і САП затримали колишнього депутата Верховної ради Максима Микитася на спробі підкупу за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова. Це одна з рекордних сум пропонованого хабаря, яку фіксували правоохоронці в Україні.

Наступного дня Микитасю повідомили про підозру.

18 січня прокурором САП за матеріалами НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього нардепа, викритого на спробі підкупу за 22 мільйони євро міського голови Дніпра.

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