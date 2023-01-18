ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Намагався підкупити мера Дніпра. Справу колишнього нардепа передали до суду

Новость на русском →
Дніпро, Середа 18 січня 2023 15:42
Намагався підкупити мера Дніпра. Справу колишнього нардепа передали до суду Фото: екснардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 січня прокурором САП за матеріалами НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього нардепа, викритого на спробі підкупу за 22 мільйони євро міського голови Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Раніше повідомлялося, що фігурантом справи є колишній нардеп Максим Микитась. Екснардеп, викритий на спробі підкупу мера Дніпра, вже вдруге опинився на лаві підсудних. Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України, наразі йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

"22 млн євро - одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Ці кошти мали забезпечити "лояльність" мера під час за укладення з підконтрольними нардепу компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом", - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, Микитась вже є фігурантом й у справі за фактом заволодіння 81 мільйонів гривень коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у ВАКС.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що Микитася затримали на спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова.

Пізніше громадські активісти подали в НАБУ заяву про сукупні злочини екс-нардепа Микитася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Суд
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС