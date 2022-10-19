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Хабар меру Дніпра: екс-нардепу повідомили про підозру

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 19:49
Хабар меру Дніпра: екс-нардепу повідомили про підозру Фото: екс-нардепу повідомили про підозру через хабар меру Дніпра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишньому народному депутату, якого викрили на спробі підкупу міського голови Дніпра 18 жовтня, повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.

"За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, колишній депутат Верховної ради Максим Микитась обіцяв надавати кошти частинами впродовж дії проекту, до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку", - додали в НАБУ.

Правоохоронці повідомляють, що це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, яку вдалося зафіксувати в Україні. Також додали, що Микитась є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн гривень коштів Нацгвардії, яка наразі слухається в суді.

Нагадаємо, що вчора колишнього нардепа затримали на спробі дати рекордний хабар меру Дніпра.

Пізніше Дніпровський міський голова Борис Філатов прокоментував спробу його підкупу за 22 млн євро.

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