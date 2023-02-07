Взятка мэру Днепра: суд продлил арест экс-нардепа Микитася на два месяца

Как сообщается, во вторник, 7 февраля, в ходе подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 85 млн гривен залога народному депутату Украины VIII созыва, обвиняемого в предложении предоставления 22 млн евро городскому голове города Днепра при содействии в строительстве метрополитена.

Отмечено, что действие меры пресечения продлено еще на 2 месяца - до 7 апреля 2023 года.

Также суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурору.

Следующее заседание назначено на 23 февраля 2023 года.