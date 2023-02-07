Взятка мэру Днепра: суд продлил арест экс-нардепа Микитася на два месяца

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил содержание под стражей бывшего нардепа Максима Микитася, который обвиняется в предложении рекордной взятки мэру Днепра за возможность строить метро в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.
Как сообщается, во вторник, 7 февраля, в ходе подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 85 млн гривен залога народному депутату Украины VIII созыва, обвиняемого в предложении предоставления 22 млн евро городскому голове города Днепра при содействии в строительстве метрополитена.
Отмечено, что действие меры пресечения продлено еще на 2 месяца - до 7 апреля 2023 года.
Также суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурору.
Следующее заседание назначено на 23 февраля 2023 года.
Напомним, НАБУ и САП задержали бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася на попытке подкупа за 22 млн евро мэра Днепра Бориса Филатова. Это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки, которую фиксировали правоохранители в Украине.
На следующий день Микитасю сообщили о подозрении.
18 января прокурором САП по материалам НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа, разоблаченного на попытке подкупа за 22 миллиона евро городского головы Днепра.
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