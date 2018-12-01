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Гвоздик - Стивенсон: где смотреть бой

Новости » Спорт    01.12.2018 - 15:25
Гвоздик - Стивенсон: где смотреть бой
Фото: Гвоздик - Стивенсон (instagram.com/alex_gvozdyk)

Где и когда начнется поединок за титул чемпиона мира WBC

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик встретится с обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в ночь на 2 декабря в 01:20, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, украинский боксер является фаворитом этого поединка.

2 декабря 01:20
Канада, Квебек, арена Videotron Centre

 

Бой за полноценный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном состоится в ночь с 1 на 2 декабря. Прямую трансляцию боксерского поединка можно посмотреть с 01:20 в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер". 

Зрителей ждут прямые включения из студии: они увидят интересные сюжеты о боксерах и лучшие моменты боя, обсуждать которые вместе с ведущим Романом Кадеминым будут звездные гости программы.

Напомним, накануне боя соперники провели дуэль взглядов.

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