Гвоздик - Стивенсон: где смотреть бой

Фото: Гвоздик - Стивенсон (instagram.com/alex_gvozdyk)

Где и когда начнется поединок за титул чемпиона мира WBC

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик встретится с обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в ночь на 2 декабря в 01:20, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, украинский боксер является фаворитом этого поединка.

2 декабря 01:20

Канада, Квебек, арена Videotron Centre

Бой за полноценный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном состоится в ночь с 1 на 2 декабря. Прямую трансляцию боксерского поединка можно посмотреть с 01:20 в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер".

Зрителей ждут прямые включения из студии: они увидят интересные сюжеты о боксерах и лучшие моменты боя, обсуждать которые вместе с ведущим Романом Кадеминым будут звездные гости программы.

Напомним, накануне боя соперники провели дуэль взглядов.