Гвоздик - Стівенсон: де дивитися бій

Фото: Гвоздик - Стівенсон (instagram.com/alex_gvozdyk)

Де і коли почнеться поєдинок за титул чемпіона світу WBC

Тимчасовий чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик зустрінеться з володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна в ніч проти 2 грудня о 01:20, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, український боксер є фаворитом цього поєдинку.

2 грудня 1:20

Канада, Квебек, арена Videotron Centre

Бій за повноцінний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC між українцем Олександром Гвоздиком і канадцем Адонісом Стівенсоном відбудеться в ніч з 1 на 2 грудня. Пряму трансляцію боксерського поєдинку можна подивитися з 01:20 у програмі "Великий бокс" на телеканалі "Інтер".

На глядачів чекають прямі включення зі студії: вони побачать цікаві сюжети про боксерів та кращі моменти бою, обговорювати які разом з ведучим Романом Кадемін будуть зіркові гості програми.

Нагадаємо, напередодні бою суперники провели дуель поглядів.