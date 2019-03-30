Гвоздик - Нгумбу: анонс боя

Фото: Гвоздик - Нгумбу (instagram.com/alex_gvozdyk)

Готовимся к первой добровольной защите титула украинца

Чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет первую добровольную защиту титула против француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО). Трансляция начнется в ночь с 30 на 31 марта ориентировочно в 05:00, а смотреть бой можно на канале "Интер". Букмекеры считают украинца фаворитом боя. На поединке ожидается аншлаг.

30-31 марта, ориентировочно в 05:00

США, Филадельфия, 2300 Arena

Свой пояс украинец завоевал 1 декабря в Канаде, нокаутировав долголетнего чемпиона Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО). Нгумбу же свой последний поединок провел 25 июня 2018 года, когда решением большинства судей одолел швейцарца Йоанна Конголо (13-1, 5 КО).

Это будет первая защита пояса для Гвоздика, а для 37-летнего француз с конголезскими корнями - первый титульный бой в карьере. На профессиональном ринге французский боксер провел 46 боев - 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.

Интересно, что дважды Дуду бился в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015 уступил россиянину Умару Саламова.

Обязательным же претендентом на пояс Гвоздика является американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) после победил 19 января над шведом Баду Джека (22-2-3, 13 КО). Но WBC позволила украинцу сначала провести добровольную защиту.

Накануне поединка состоялась процедура взвешивания. Украинец оказался тяжелее своего оппонента почти на 200 граммов - 79,24 килограмма против 79,06 у соперника.