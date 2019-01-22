WBC разрешил Гвоздику провести добровольную защиту титула

Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Украинский боксер вернется на ринг в марте

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) уже в марте нынешнего года может провести добровольную защиту своего титула. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, передает BoxingScene.

После данного поединка украинец сможет провести бой с обязательным претендентом на его пояс американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

"У чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика запланирована добровольная защита, которая должна пройти в марте. Сразу после того, как этот бой состоится, мы прикажем чемпиону провести защиту против Маркуса Брауна в обязательном порядке", - сказал Сулейман.

На прошлых выходных Браун одержал победу над шведом Баду Джеком (22-2-3, 13 КО) и завладел поясом временного чемпиона мира по версии WBA.

Напомним, Александр Гвоздик стал чемпионом мира в декабре 2018 года, нокаутировав в 11 раунде канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО). Защиту титула украинец еще не проводил.