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WBC разрешил Гвоздику провести добровольную защиту титула

Новости » Спорт    22.01.2019 - 09:52
WBC разрешил Гвоздику провести добровольную защиту титула
Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Украинский боксер вернется на ринг в марте

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) уже в марте нынешнего года может провести добровольную защиту своего титула. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, передает BoxingScene.

После данного поединка украинец сможет провести бой с обязательным претендентом на его пояс американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

"У чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика запланирована добровольная защита, которая должна пройти в марте. Сразу после того, как этот бой состоится, мы прикажем чемпиону провести защиту против Маркуса Брауна в обязательном порядке", - сказал Сулейман.

На прошлых выходных Браун одержал победу над шведом Баду Джеком (22-2-3, 13 КО) и завладел поясом временного чемпиона мира по версии WBA.

Напомним, Александр Гвоздик стал чемпионом мира в декабре 2018 года, нокаутировав в 11 раунде канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО). Защиту титула украинец еще не проводил.

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