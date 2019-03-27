Гвоздик проведет первую защиту титула WBC при полных трибунах

Фото: Гвоздик - Нгумбу (facebook.com/2300Arena)

На бой украинца против француза Нгумбу проданы все билеты

На бой украинского чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (16-0, 13 КО), который состоится в ночь с 30 на 31 марта на 2300 Arena в Филадельфии, проданы все билеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт арены.

Таким образом, украинец проведет первую защиту пояса с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО) при полных трибунах. Общая вместимость арены - 2300 зрителей.

Украинец завоевал титул в декабре прошлого года, нокаутировав Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

Напомним, после добровольной защиты пояса WBC Гвоздик обязан встретиться с Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).