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Гвоздик - Нгумбу: анонс бою

Новини » Спорт    30.03.2019 - 12:03
Гвоздик - Нгумбу: анонс бою
Фото: Гвоздик - Нгумбу (instagram.com/alex_gvozdyk)

Готуємося до першого добровільного захисту титулу українця

Чемпіона світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведе перший добровільний захист титулу проти француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО). Трансляція почнеться в ніч з 30 на 31 березня орієнтовно о 05:00, а дивитися бій можна на каналі "Інтер". Букмекери вважають українця фаворитом бою. На поєдинку очікується аншлаг.

30-31 березня, орієнтовно о 05:00
США, Філадельфія, 2300 Arena

 

Свій пояс українець завоював 1 грудня в Канаді, нокаутувавши довголітнього чемпіона Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО). Нгумбу ж свій останній поєдинок провів 25 червня 2018 року, коли рішенням більшості суддів здолав швейцарця Йоанна Конголо (13-1, 5 КО).

Це буде перший захист поясу для Гвоздика, а для 37-річного француз з конголезькими корінням - перший титульний бій в кар'єрі. На професійному рингу французький боксер провів 46 боїв - 38 перемог (14 нокаутом) і 8 поразок.

Цікаво, що двічі Дуду бився в Україні. У березні 2013 року він переміг В'ячеслава Узєлкова, а восени 2015 поступився росіянину Умару Саламова.

Обов'язковим же претендентом на пояс Гвоздика є американець Маркус Браун (23-0, 16 КО) після переміги 19 січня над шведом Баду Джека (22-2-3, 13 КО). Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист.

Напередодні поєдинку відбулася процедура зважування. Українець виявився важчим за свого опонента  майже на 200 грамів - 79,24 кілограма проти 79,06 у суперника.

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