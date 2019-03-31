Гвоздик победил Нгумбу техническим нокаутом и сохранил титул чемпиона WBC

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик защитил свой пояс в бою против Дуду Нгумбу. Титульный поединок прошел в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) на 2300 Arena.

В пятом раунде 37-летний француз конголезского происхождения травмировал ногу и не смог продолжить поединок. Рефери признал победу украинского боксера техническим нокаутом.

Для Александра этот бой стал первой защитой титула WBC. Этот пояс он завоевал в декабре минувшего года, нокаутировав Адониса Стивенсона.

Обязательным же претендентом на пояс Гвоздика является американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) после победы 19 января над шведом Баду Джека (22-2-3, 13 КО). Но WBC позволила украинцу сначала провести добровольную защиту.