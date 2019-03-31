Гвоздик переміг Нгумбу технічним нокаутом і зберіг титул чемпіона WBC

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик захистив свій пояс в бою проти Дуду Нгумбу. Титульний поєдинок пройшов в ніч з 30 на 31 березня в Філадельфії (штат Пенсільванія, США) на 2300 Arena.

Початок бою пройшов під диктовку українського боксера, але вже у п'ятому раунді 37-річний француз конголезького походження травмував ногу і не зміг продовжити поєдинок. Рефері визнав перемогу чинного чемпіона технічним нокаутом.

Таким чином, Гвоздик здобув свою 17 перемогу на професійному рингу у 17 боях (14 з них українець завершував достроково). У Нгумбу дев'ята поразка в 47 боях.

Для Олександра цей бій став першим захистом титулу WBC. Цей пояс він завоював в грудні минулого року, нокаутувавши Адоніса Стівенсона.

Обов'язковим же претендентом на пояс Гвоздика є американець Маркус Браун (23-0, 16 КО) після переміги 19 січня над шведом Баду Джека (22-2-3, 13 КО). Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист.