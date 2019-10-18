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Гвоздик - Бетербиев: где смотреть бой

Новости » Спорт    18.10.2019 - 18:14
Гвоздик - Бетербиев: где смотреть бой
Фото: Бетербиев - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Где и когда начнется поединок за чемпионские пояса WBC и IBF

Чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик встретится с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым в объединительном поединке. Редкий случай, когда букмекеры не видят явного фаворита боя, хотя отдают значительное предпочтение украинцу.

18-19 октября 05:00
Филадельфия, арена Liacouras Center

В пятницу, 18 октября, на арене Liacouras Center в Филадельфии (США) состоится объединительный поединок между обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком и титула IBF Артуром Бетербиевым из России.

В прямой трансляции бой на территории Украины можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер". Показ встречи будет сопровождать передача "Большой бокс", в которой эксперты и журналисты обсудят поединок.

Ориентировочное начало боя - 19 октября не ранее в 05:00 по киевскому времени. Трансляция на канале начнется с 04:30.

На счету Александра Гвоздика 17 боев в профессиональной карьере, все они заканчивались победой украинца, более в 14 из поединков он побеждал нокаутом. Артур Бетербиев провел 14 боев в профи - 14 побед и все они нокаутом.

Свой последний бой украинец провел 31 марта, защитив свой титул в поединке потив французского боксера Доудоу Нгумбу. Российский боксер в мае также провел успешную защиту титула IBF, справившись с американцем боснийского происхождения Радивое Калайджи.

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