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Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    18.10.2019 - 14:15
Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров
Фото: Бетербиев - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Специалисты с небольшим преимуществом отдают предпочтение украинцу

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии пройдет объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком из Украины и обладателем IBF Артуром Бетербиевым из России. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Интер", начало - не ранее 05:00 утра по киевскому времени.

18-19 октября 05:00
Филадельфия, арена Liacouras Center

Букмекерские компании фаворитом боя с незначительным перевесом считают украинского чемпиона. Ставки на победу Гвоздика принимаются с коэффициентом 1,73. А показатели на успех Бетербиева достигают 2,10. На редкую в боксе ничью оцениваю в 26,00.

На счету Александра Гвоздика 17 боев в профессиональной карьере, все они заканчивались победой украинца, более в 14 из поединков он побеждал нокаутом. Артур Бетербиев провел 14 боев в профи - 14 побед и все они нокаутом.

Свой последний бой украинец провел 31 марта, защитив свой титул в поединке потив французского боксера Доудоу Нгумбу. Российский боксер в мае также провел успешную защиту титула IBF, справившись с американцем боснийского происхождения Радивое Калайджи.

Бетербиев перевесил Гвоздика накануне объединительного боя Гвоздик и Бетербиев провели финальную дуэль взглядов
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