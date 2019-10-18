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Гвоздик - Бетербієв: де дивитися бій

Новини » Спорт    18.10.2019 - 18:14
Гвоздик - Бетербієв: де дивитися бій
Фото: Бетербієв - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Де і коли почнеться поєдинок за чемпіонські пояси WBC і IBF

Чемпіон у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик зустрінеться з володарем титулу IBF Артуром Бетербієвим в об'єднавчому поєдинку. Рідкісний випадок, коли букмекери не бачать явного фаворита бою, хоча віддають значну перевагу українцю.

18-19 жовтня 05:00
Філадельфія, арена Liacouras Center

У п'ятницю, 18 жовтня, на арені Liacouras Center у Філадельфії (США) відбудеться об'єднавчий поєдинок між володарем пояса WBC українцем Олександром Гвоздиком і титулу IBF Артуром Бетербієвим з Росії.

У прямій трансляції бій на території України можна буде побачити в ефірі телеканалу "Інтер". Показ зустрічі буде супроводжувати передача "Великий бокс", в якій експерти і журналісти обговорять поєдинок.

Орієнтовний початок бою - 19 жовтень не раніше о 05:00 за київським часом. Трансляція на каналі розпочнеться з 4:30.

На рахунку Олександра Гвоздика 17 боїв в професійній кар'єрі, всі вони закінчувалися перемогою українця, більш в 14 з поєдинків він перемагав нокаутом. Артур Бетербієв провів 14 боїв в профі - 14 перемог і всі вони нокаутом.

Свій останній бій українець провів 31 березня, захистивши свій титул в поєдинку потів французького боксера Доудоу Нгумбу. Російський боксер у травні також провів успішний захист титулу IBF, впоравшись з американцем боснійського походження Радівоє Калайджі.

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