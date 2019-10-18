Гвоздик - Бетербиев: анонс боя

Фото: Бетербиев - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Готовимся к поединку за два чемпионских титула - WBC и IBF

В бою за два титула в полутяжелом весе сойдутся чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик из Украины и обладатель пояса IBF Артур Бетербиев из России. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Интер", начало - не ранее 05:00 утра по киевскому времени. Букмекеры не отдают значительного предпочтения ни одному из боксеров. Оба вложились в лимит веса.

18-19 октября 05:00

Филадельфия, арена Liacouras Center

Украинский боксер попытается взять реванш на профессиональном ринге над Артуром Бетербиевым, которому 10 лет назад проиграл в любительском боксе на турнире в Турции. Тогда Гвоздик досрочно проиграл техническим нокаутом в первом раунде из-за сломанного носа. Любопытно, дважды в любителях другой украинец Александр Усик побеждал Бетербиева по очкам.

Но все это в прошлом. Сейчас на счету Гвоздика и Бетербиева на профи-ринге ни одного поражения. В активе 32-летнего украинца 17 побед (14 нокаутом), 34-летний россиянин выиграл нокаутом все свои 14 поединков.

Это противостояние для одного из боксеров станет началом пути к званию абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. И украинец, и россиянин декларируют желание завладеть всеми поясами.

А сегодня победитель боя заберет себе два чемпионских пояса. Оба боксера имеют мощный удар и неплохие шансы победить досрочно, а все специалисты в один голос говорят о том, что шансы в этом противостоянии 50 на 50.

Гвоздик стал чемпионом WBC в декабре 2018, отобрав титул у канадца Адониса Стивенсона. Затем защитил пояс в конце марта 2019 года против француза Дуду Нгумбу.

Бетербиев завоевал вакантный титул IBF в ноябре 2017 года победой в 12 раунде над немцем Энрико Келлингом, а затем успешно провел две защиты: нокаутировав британца Каллума Джонсона и боснийца Радивое Калайджича.