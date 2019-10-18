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Гвоздик - Бетербієв: анонс бою

Новини » Спорт    18.10.2019 - 12:23
Гвоздик - Бетербієв: анонс бою
Фото: Бетербієв - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Готуємося до поєдинку за два чемпіонські титули - WBC і IBF

У бою за два титули в напівважкій вазі зійдуться чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик з України та володар поясу IBF Артур Бетербієв з Росії. Пряму трансляцію можна подивитися на телеканалі "Інтер", початок - не раніше 05:00 ранку за київським часом. Букмекери не віддають значної переваги жодному з боксерів. Обидва вклалися в ліміт ваги.

18-19 жовтня 05:00
Філадельфія, арена Liacouras Center

Український боксер спробує взяти реванш на професійному рингу над Артуром Бетербієвим, якому 10 років тому програв в аматорському боксі на турнірі в Туреччині. Тоді Гвоздик достроково програв технічним нокаутом в першому раунді через зламаний ніс. Цікаво, двічі в любителях інший українець Олександр Усик перемагав Бетербієва за очками.

Але все це в минулому. Зараз на рахунку Гвоздика і Бетербієва на профі-рингу жодної поразки. В активі 32-річного українця 17 перемог (14 нокаутом), 34-річний росіянин виграв нокаутом всі свої 14 поєдинків.

Це протистояння для одного з боксерів стане початком шляху до звання абсолютного чемпіона у напівважкій вазі. І українець, і росіянин декларують бажання заволодіти усіма поясами.

А сьогодні переможець бою забере собі два чемпіонські пояси. Обидва боксери мають потужний удар і непогані шанси перемогти достроково, всі фахівці в один голос говорять про те, що шанси в цьому протистоянні 50 на 50.

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Новини України бойОлександр ГвоздикБокс
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