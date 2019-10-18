Бетербиев перевесил Гвоздика накануне объединительного боя

Фото: Бетербиев - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Украинский и российский боксеры определят обладателя поясов WBC и IBF

В Филадельфии прошла официальная процедура взвешивания между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым накануне объединительного боя. Об этом в Twitter информирует промоутерская компания Top Rank Boxing.

Российский боксер оказался немного тяжелее украинского: 79,15 кг против 79,06 кг. Таким образом, оба уложились в лимит весовой категории - 79, 378 кг.

The Best vs. The Best. Champ vs. Champ. It's OFFICIAL.



IBF Champion Artur Beterbiev - 174.5 lbs.

WBC Champion Oledsandr Gvozdyk - 174.3 lbs.#BeterbievNail TOMORROW ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/LIc6TeJVxq — Top Rank Boxing (@trboxing) October 17, 2019

Бой состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. Начало - на телеканале "Интер" в субботу, 19 октября, ориентировочно в 05:00. Победитель поединка получит два чемпионских пояса.





SEE YOU TOMORROW NIGHT FROM PHILLY#BeterbievNail ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/4XZYu1Xa5K — Top Rank Boxing (@trboxing) October 17, 2019

Напомним, ранее боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Свой последний бой Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбы, которого победил техническим нокаутом в 5 раунде. Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11 раунде канадца Адониса Стивенсона.

Артур Бетербиев в мае провел успешную защиту титула IBF, победив американца боснийского происхождения Радивое Калайджича техническим нокаутом - тоже в пятом раунде.

В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев выиграл нокаутом все свои 14 поединков.