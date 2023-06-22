Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі солдатів. За останню добу наші захисники знищили ще 650 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:
Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати і не вказує кількість загиблих та поранених.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України на тлі посилення бойових дій.
При цьому британська розвідка зазначає, що російська армія зазнає найбільших втрат з часів найбільших боїв за Бахмут у березні 2023 року.
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