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Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі солдатів. За останню добу наші захисники знищили ще 650 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків - 4013 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 7783 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 3941 (+21) од.;
  • РСЗВ - 617 (+2) од.;
  • засоби ППО - 376 (+1) од.;
  • літаків - 314 од.;
  • гелікоптерів - 307 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10) од.;
  • крилаті ракети - 1214 од.;
  • кораблі /катери - 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од.;
  • спеціальна техніка - 539.

Втрати Росії

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати і не вказує кількість загиблих та поранених.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України на тлі посилення бойових дій.

При цьому британська розвідка зазначає, що російська армія зазнає найбільших втрат з часів найбільших боїв за Бахмут у березні 2023 року.

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