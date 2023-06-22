Вертолет и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери России

Потери России в войне против Украины уже превысили 222 тысячи солдат. За последние сутки наши защитники уничтожили еще 650 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 22 июня 2023 года ориентировочно составили:
Россия с самого начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает свои потери и не указывает количество погибших и раненых.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, у России в девять раз больше погибших, чем у Украины на фоне усиления боевых действий.
При этом британская разведка отмечает, что российская армия несет наибольшие потери со времен самых интенсивных боев за Бахмут в марте 2023 года.
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