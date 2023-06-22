Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі солдатів. За останню добу наші захисники знищили ще 650 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 4013 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 7783 (+12) од.;

артилерійських систем - 3941 (+21) од.;

РСЗВ - 617 (+2) од.;

засоби ППО - 376 (+1) од.;

літаків - 314 од.;

гелікоптерів - 307 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10) од.;

крилаті ракети - 1214 од.;

кораблі /катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од.;

спеціальна техніка - 539.

Втрати Росії

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати і не вказує кількість загиблих та поранених.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України на тлі посилення бойових дій.

При цьому британська розвідка зазначає, що російська армія зазнає найбільших втрат з часів найбільших боїв за Бахмут у березні 2023 року.

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