Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі солдатів. За останню добу наші захисники знищили ще 650 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано;
- танків - 4013 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 7783 (+12) од.;
- артилерійських систем - 3941 (+21) од.;
- РСЗВ - 617 (+2) од.;
- засоби ППО - 376 (+1) од.;
- літаків - 314 од.;
- гелікоптерів - 307 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10) од.;
- крилаті ракети - 1214 од.;
- кораблі /катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од.;
- спеціальна техніка - 539.
Втрати Росії
Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати і не вказує кількість загиблих та поранених.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України на тлі посилення бойових дій.
При цьому британська розвідка зазначає, що російська армія зазнає найбільших втрат з часів найбільших боїв за Бахмут у березні 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.