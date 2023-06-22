Вертолет и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери России

Потери России в войне против Украины уже превысили 222 тысячи солдат. За последние сутки наши защитники уничтожили еще 650 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 22 июня 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 222 650 (+650) человек ликвидировано;

танков - 4013 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 7783 (+12) ед;

артиллерийских систем - 3941 (+21) ед.;

РСЗО - 617 (+2) ед.;

средства ПВО - 376 (+1) ед.;

самолетов - 314 ед.;

вертолетов - 307 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3438 (+10) ед.;

крылатые ракеты - 1214 ед.;

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 6678 (+11) ед;

специальная техника - 539.

Потери России

Россия с самого начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает свои потери и не указывает количество погибших и раненых.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, у России в девять раз больше погибших, чем у Украины на фоне усиления боевых действий.

При этом британская разведка отмечает, что российская армия несет наибольшие потери со времен самых интенсивных боев за Бахмут в марте 2023 года.

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