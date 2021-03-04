В Гватемале началось извержение вулкан Пакая

В среду вечером, 3 марта, в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.
Об этом сообщает SOTT.
При этом образовались два новых лавовых потока, которые от 800 до 1000
При этом столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря.
Пепел долетел до восьми деревень, которые находятся неподалеку. В частности, в деревнях Эль-Патросинио и Эль-Родео, Лос-Риос, Лос-Хасминес-Эль-Родео, Сан-Хосе, ферма Буэнос-Айреса, деревня Пакая, ферма Рио-Фрио.
Напомним, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.
Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.
Добавим, что в середине февраля в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.