UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Гватемале началось извержение вулкан Пакая

Автор: РБК-Украина

В среду вечером, 3 марта, в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.

Об этом сообщает SOTT.

При этом образовались два новых лавовых потока, которые от 800 до 1000

При этом столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря.

Пепел долетел до восьми деревень, которые находятся неподалеку. В частности, в деревнях Эль-Патросинио и Эль-Родео, Лос-Риос, Лос-Хасминес-Эль-Родео, Сан-Хосе, ферма Буэнос-Айреса, деревня Пакая, ферма Рио-Фрио.

Напомним, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.

Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.

Добавим, что в середине февраля в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гватемалавулкан
Читайте также
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
Столб дыма 5 км: в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг
Прогноз погоды