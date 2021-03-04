В Гватемале началось извержение вулкан Пакая

При этом образовались два новых лавовых потока, которые от 800 до 1000

При этом столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря.

Пепел долетел до восьми деревень, которые находятся неподалеку. В частности, в деревнях Эль-Патросинио и Эль-Родео, Лос-Риос, Лос-Хасминес-Эль-Родео, Сан-Хосе, ферма Буэнос-Айреса, деревня Пакая, ферма Рио-Фрио.