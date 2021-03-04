У Гватемалі почалося виверження вулкан Пакая

При цьому утворилися два нових лавових потоку, які від 800 до 1000

При цьому стовпи попелу і газів досягають висоти 3500 метрів над рівнем моря.

Попіл долетів до восьми сіл, які знаходяться неподалік. Зокрема, в селах Ель-Патросинио і Ель-Родео, Лос-Ріос, Лос-Хасмінес-Ель-Родео, Сан-Хосе, ферма Буенос-Айреса, село Пакая, ферма Ріо-Фріо.