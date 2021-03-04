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У Гватемалі почалося виверження вулкан Пакая

Автор: РБК-Україна

У середу ввечері, 3 березня, у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

Про це повідомляє SOTT.

При цьому утворилися два нових лавових потоку, які від 800 до 1000

При цьому стовпи попелу і газів досягають висоти 3500 метрів над рівнем моря.

Попіл долетів до восьми сіл, які знаходяться неподалік. Зокрема, в селах Ель-Патросинио і Ель-Родео, Лос-Ріос, Лос-Хасмінес-Ель-Родео, Сан-Хосе, ферма Буенос-Айреса, село Пакая, ферма Ріо-Фріо.

Нагадаємо, 2 березня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія.

Крім того, на початку березня в Індонезії знову прокинувся вулкан Письменники. Він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.

Додамо, що в середині лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії припинив свою роботу через виверження вулкана.

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Новини України Гватемалавулкан
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