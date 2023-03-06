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Гвардейская танковая армия России вместо "Армат" получит Т-62, - британская разведка

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 08:56
Гвардейская танковая армия России вместо "Армат" получит Т-62, - британская разведка Фото: разгромленная танковая армия РФ получит танки Т-62 (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Российские военные продолжают реагировать на потери тяжелой бронетехники, развертывая основные боевые танки Т-62 шестидесятилетней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, существует реальная возможность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, главного танкового соединения России, будут переоснащены Т-62, чтобы компенсировать прежние потери. Ранее армия должна была получить с 2021 года Т-14 "Армата" следующего поколения.

По данным британской разведки, в последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые принятые на вооружение в 1954 году, также впервые были идентифицированы в Украине.

С лета 2022 года примерно 800 танков Т-62 были сняты с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.

"Тем не менее, оба этих старинных типа транспортных средства будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя, в том числе и отсутствие современной реактивной брони", - отмечается в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, во время наступления в сентябре ВСУ разбили танковую 1-ю гвардейской танковую армию, предназначенную для обороны Москвы.

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