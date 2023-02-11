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До "Гвардії наступу" заявки подали понад 20 тисяч українців

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Україна, Субота 11 лютого 2023 21:47
До "Гвардії наступу" заявки подали понад 20 тисяч українців Фото: понад 20 тисяч добровольців подали заявки до "Гвардії наступу" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Охочих вступити до лав штурмових бригад "Гвардія наступу" вже понад 20 тисяч. Після відбору заявок кандидати пройдуть тестування та медкомісію.

Про це сказав речник Національної гвардії України Руслан Музичук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Загалом, вже понад 20 тисяч заявок. У нас є три основні джерела, звідки надходять заявки. Найбільшу кількість ми отримуємо через www.storm.mvs.gov.ua, де працює онлайн-анкета. По цьому каналу отримано понад 14 тисяч анкет, понад 7,5 тисяч з них - це заявки на вступ саме до підрозділів Національної гвардії. Також працюють ЦНАПи, "гарячі лінії", звичайно, проводиться робота через центри комплектування", - зазначив речник НГУ.

За його словами, наступний етап - обробка заявок. Вже після цього відібрані кандидати мають зібрати необхідні документи, пройти психологічне тестування, медичну комісію.

"Всі ці етапи відбору необхідні, оскільки ми формуємо саме штурмові бригади. Туди мають потрапити кандидати з високою мотивацією, вони мають відповідати й іншим вимогам для формування таких підрозділів", - підкреслив речник НГУ.

Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких - можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.

Нагадаємо, 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

Із перших днів набору до "Гвардії наступу" була зафіксована позитивна динаміка щодо подачі заявок: за одну добу звернулося тисячі потенційних добровольців.

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