В "Гвардию наступления" заявки подали более 20 тысяч украинцев

Желающих вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардия наступления" уже более 20 тысяч. После отбора заявок кандидаты пройдут тестирование и медкомиссию.

Об этом сказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В общей сложности, уже более 20 тысяч заявок. У нас есть три основных источника, откуда поступают заявки. Наибольшее количество мы получаем через www.storm.mvs.gov.ua, где работает онлайн-анкета. По этому каналу получено более 14 тысяч анкет, более 7,5 тысяч из них – это заявки на поступление именно в подразделения Национальной гвардии. Также работают ЦНАПы, "горячие линии", конечно, проводится работа через центры комплектования", - отметил представитель НГУ.

По его словам, следующий этап – обработка заявок. После этого отобранные кандидаты должны собрать необходимые документы, пройти психологическое тестирование, медицинскую комиссию.

"Все эти этапы отбора необходимы, поскольку мы формируем именно штурмовые бригады. Туда должны попасть кандидаты с высокой мотивацией, они должны отвечать и другим требованиям для формирования таких подразделений", - подчеркнул спикер НГУ.

Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых - возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.