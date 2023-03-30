"Гвардія наступу". Стало відомо, скільки заявок надійшло від добровольців

"Загалом загальна кількість заявок, які були подані за ці два місяці, трохи більша за 35 тисяч. І понад 16 тисяч із них стосуються підрозділів Нацгвардії", - сказав речник.

Він додав, що в лютому проводилася суто робота з обробкою заявок, проте у березні вже більш активно проводиться робота із зарахування бійців до військових частин.

Крім того, за його даними, понад 10% добровольців, які подали заявки до підрозділів МВС Гвардія наступу, вже зараховано до військових частин. Надалі робота з проходження добровольцями всіх етапів вступу до підрозділів проводитиметься активніше.

До того ж Музичук додав, що бійців буде залучено і до оборонних, і до наступальних дій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що набір до "Гвардії наступу", який має закінчитись 1 квітня, можуть продовжити.

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