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"Гвардия наступления". Стало известно, сколько заявок поступило от добровольцев

Фото: в Нацгвардии сообщили сколько заявок уже поступило в "Гвардию наступления" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В настоящее время уже поступило более 35 тысяч заявок добровольцев, которые хотели бы присоединиться к "Гвардии наступления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Нацгвардии Руслана Музычука в эфире телемарафона.

"В целом общее количество заявок, которые были поданы за эти два месяца, чуть более 35 тысяч. И более 16 тысяч из них касаются подразделений Нацгвардии", - сказал спикер.

Он добавил, что в феврале проводилась чисто работа по обработке заявок, однако в марте уже более активно проводится работа по причислению бойцов в воинские части.

Кроме того, по его данным, более 10% добровольцев, подавших заявки в подразделения МВД Гвардия наступления, уже причислены в воинские части. В дальнейшем работа по прохождению добровольцами всех этапов вступления в подразделения будет проводиться активнее.

К тому же Музычук добавил, что бойцы будут привлечены и к оборонительным, и к наступательным действиям.

Напомним, мы сообщали, что набор в "Гвардию наступления", который должен закончиться 1 апреля, могут продлить.

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