Гвардія наступу опублікувала відео знищення ворожого "КамАЗу" з окупантами в середині

На опублікованому відео зафіксована бойова робота бійців "Сталевого кордону" на Харківському напрямку. Українські військові під час розвідки помітили автомобіль "КамАЗ", у якому пересувались окупанти.

Вони уразили окупантів безпілотником. Оператор дрона вправно скерував його в середину авто, в результаті чого те вибухнуло.

На відео можна побачити щирі емоції з цього приводу оператора БПЛА.

"Гвардія наступу"

Нагадаємо, у лютому Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів. За два місяці подали заявки понад 35 тисяч добровольців.

У березні Верховна рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю.

Нещодавно виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович заявив, що деякі підрозділи "Гвардії наступу" вже виконують бойові завдання на фронті.

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